"Presenze raddoppiate. Rialzati dopo il sisma"

Presenze più che raddoppiate, nell’ultimo periodo, per il territorio di Acquasanta. Un dato che fa sicuramente gongolare il sindaco Sante Stangoni, che nel corso dei suoi due mandati alla guida del borgo termale ha puntato moltissimo sul rilancio turistico sia del proprio paese che di tutto il comprensorio. Nonostante le ferite ancora aperte del terremoto del 2016, dunque, Acquasanta continua ad affascinare i visitatori. "Me ne ero accorto, ancora prima che uscissero i dati, che gli arrivi fossero aumentati considerevolmente – conferma il primo cittadino –. Nonostante le tante problematiche che ci sono state in questi anni, dal sisma al Covid, siamo riusciti a dare importanza al territorio. Abbiamo rilanciato ‘lu vurghe’, creato le mulattiere e ideato nuovi percorsi per gli amanti della natura e dell’escursionismo. Insomma, abbiamo puntato su quelle peculiarità che il territorio aveva ma che non erano mai state valorizzate precedentemente. E’ stato dimostrato, inoltre, che Acquasanta è un posto vivibile e adatto a persone di tutte le età. Ringrazio tutti i componenti dell’amministrazione comunale, ma anche la Pro Loco che è sempre molto attenta e operativa. Siamo tornati ad avere il fascino di un tempo, con gli alberghi pieni fino a fine settembre e ancora oggi registriamo arrivi, nonostante sia in arrivo la stagione invernale". Il Comune di Acquasanta, però, non si ferma e a breve arriveranno altri servizi sia per i residenti che per i turisti. "Si stanno svolgendo i lavori di collegamento tra ‘lu vurghe’ e la ‘pacca della vecchia’, per creare un vero itinerario di tipo termale – spiega Stangoni –. e stiamo ripristinando la piscina e la grotta termale".

m.p.