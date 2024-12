Presepe artigianale al museo

Durante il periodo natalizio, il Museo della Terracotta di Massignano accoglie i visitatori con un meraviglioso presepe artigianale, realizzato con statuine in terracotta lavorate a mano. Ogni dettaglio racconta la storia e la maestria di un’arte che in passato era il cuore pulsante di questo borgo. Come scrive Luigi Marzetti nel suo blog: "Osservare questa straordinaria opera suscita emozioni profonde: la delicatezza delle figure, la cura nei particolari e l’atmosfera senza tempo che si respira nel museo vi trasporteranno in un viaggio nella tradizione e nella cultura locale". Il presepe è più di una tradizione: è un invito a immergersi nell’arte, nella storia e nella magia del Natale. Questo pomeriggio alle ore 18, nella Chiesa dei Santi Felice e Adaucto a Villa Santi di Massignano si terrà il concerto di Natale con il coro polifonico David Brunori, maestra Paola Paolucci, al pianoforte Damiano Fabbri.