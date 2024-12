Presepe e mostra mercato, via agli eventi di Natale

Si apre oggi a Massignano il calendario degli eventi promossi dall’amministrazione comunale in occasione delle festività di Natale. Primo appuntamento alle ore 10 con l’inaugurazione del tradizionale presepe e della mostra mercato nel centro storico. Questa sera alle ore 21, nella sala consiliare, incontro sul tema: "Dalla violenza di genere al femminicidio". Giovedì 12 alle ore 21, sempre in sala consiliare, tombolata di beneficienza, mentre sabato 21, alle 16, nell’edificio scolastico, si terranno laboratori di biscotti natalizi per bambini 4/12 anni. Dopo il coro polifonico di domenica 22 alle ore 18 nella chiesa di Villa Santi, martedì 24 "In giro per il paese con Babbo Natale a casa" mentre alle ore 22 a Villa Santi ci sarà il Presepe vivente. Quattro appuntamenti nel mese di gennaio: venerdì 3 alle ore 16 in sala consiliare, giochi da tavolo per bambini; sabato 4 alle 16,30 proiezione del film "The Chosen", domenica 5 arriva la Befana nell’istituto scolastico e lunedì 6, ore 11, nella Chiesa di S. Giacomo Maggiore si terrà il concerto di fine anno a cura della Banda musicale di Massignano.