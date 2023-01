Presepe in contrada Valentino

In contrada Valentino a Castel di Lama, si rinnova la tradizione del presepe giunta alla sua 14esima edizione. Nonostante le diverse vicissitudini come il Covid, la devozione, la costanza e l’entusiasmo di molti residenti hanno permesso di superare tutte le difficoltà e di allestire anche in questi difficili anni il presepe; un traguardo di non poco conto, raggiunto con moltissimo impegno e un costante e certosino lavoro. Un’opera non facile da inventare, progettare e costruire, soprattutto perché nasce dalla mente e dalle mani di poche persone che lo hanno realizzato senza l’aiuto economico di nessuno. Quest’anno il presepe è stato dedicato agli italiani emigrati nel Mondo, che, per portare con loro un pezzo di Italia, si sono portati le statuine in valigia per realizzare il presepe nel nuovo paese, mantenendo viva questa importante tradizione. I residenti dopo averlo allestito si sono incontrati per il tradizionale brindisi e colgono l’occasione per augurare un buon Anno a tutti.