Presepe speciale al centro ippico

Un presepe decisamente particolare, quello realizzato quest’anno al Centro Ippico Piceno, che si trova nel popoloso quartiere di Monticelli e che è gestito, sapientemente, da Maurizio Celani. Quest’ultimo, in città, è un personaggio molto conosciuto, visto che per decenni è stato il banditore della Quintana e il responsabile della pista in occasione delle giostre allo Squarcia. Il presepe è stato realizzato da Roberto Bertini e sta riscuotendo, in tutti coloro che frequentano quotidianamente l’impianto, tanti apprezzamenti. La particolarità dell’allestimento sta nel fatto che, vicino alla capanna che ricrea la scena della Natività di Gesù, è stato posizionato un vero e proprio campo nel quale si allenano i cavalli.