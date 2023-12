Presepe vivente nel parco ’Daniela Calise’. Caccia a nuovi figuranti: come partecipare

Il Presepe Vivente di Grottammare torna in scena nel parco ciclistico ’Daniela Calise’, accanto al ponte della Nazionale sul torrente Tesino. Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, il presidente Fabrizio Rosati gioca al rialzo e cercherà di installare nuove fattorie e nuovi mestieri e per questo cerca altri figuranti da integrare ai personaggi già presenti nelle varie scene. Tutti possono partecipare: un ruolo ricco di significato storico e spirituale ambientato in un’atmosfera magica (i bambini ovviamente dovranno essere accompagnati da un genitore). Contatti al 3341699086. Come avviene da 17 anni, le rappresentazioni saranno tre: il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio, con inizio alle ore 16,30. Si tratta di uno spazio ampio, con una pista che attraversa completamente il parco e che, quindi, rende possibile l’accesso a tutti, anche a chi si sposta in carrozzina. In zona vi sono anche ampi spazi per il parcheggio delle auto.