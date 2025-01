Presepe Vivente, presenze in calo

Nel pomeriggio di ieri è andata in scena la seconda delle tre rappresentazioni del Presepe vivente di Grottammare. Come sempre un elevato numero di visitatori, anche se va registrata una certa flessione rispetto agli anni precedenti. Ieri ci sono stati anche gruppi di visitatori in pullman da fuori regione, i cui organizzatori avevano prenotato il loro arrivo già nelle settimane precedenti. Come sempre un grande spettacolo quello offerto dai figuranti nelle 33 postazioni che ricordano gli antichi mestieri, dalla capanna della natività e dai Re Magi che girano lungo il percorso. Tanto lavoro, tanta organizzazione quella del presidente dell’Associazione Fabrizio Rosati e tanta dedizione quella dei figuranti in costume d’epoca .Lo spazio del Parco ’Calise’ non ha la magia del paese alto, dove si sono svolte le edizioni passate.