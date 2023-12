Presepe vivente show al parco di Grottammare: oltre cento figuranti

Centinaia di persone in fila per entrare al Presepe vivente di Grottammare, realizzato per il secondo ano consecutivo nel Parco ciclistico ’Daniela Calise’, con 33 scene tutte visitabili comodamente percorrendo la pista. La parola chiave di questa 17esima edizione è ’Perseveranza’, come diceva sempre il vescovo Gervasio Gestori che finché ha potuto è sempre stato presente all’inaugurazione della sacra rappresentazione. Ieri c’era la sua stola, indossata da don Federico Pompei che l’ha avuta in eredità e che ieri ha benedetto il Presepe, i figuranti e tutti i presenti. Il sindaco Alessandro Rocchi ha ringraziato il presidente dell’associazione Presepe vivente, Fabrizio Rosati, Deus ex machina dell’organizzazione "che riesce sempre a coinvolgere tante persone nella costruzione delle strutture – ha detto Rocchi – che è la parte più rilevante dell’evento. Persone volenterose che lavorano nell’ultimo mese per la realizzazione del Presepe e poi tutti i figuranti, oltre 100 persone che danno vita a questa rappresentazione, poi gli uffici Cultura, manutenzioni, il gruppo comunale della protezione civile, la polizia municipale".

Il presidente Fabrizio Rosati ha evidenziato come la vera anima del Presepe vivente sono i visitatori, che arrivano da tutto l’hinterland. Per le prossime due rappresentazioni, quella del primo e del 6 gennaio, sono attesi gruppi che arriveranno in pullman da Bari, Pesaro, Ancona e Macerata. Corsia preferenziale per l’accesso riservato alle mamme con bambini in carrozzina e a persone con disabilità motorie. Nelle 33 scene, compresa la natività, sono rappresentati tutti i mestieri dell’epoca, realizzata una cascata con fiume sul lato ovest del parco, un mulino ad acqua e poi insediamenti di: pescatori, mugnai, boscaioli, accampamenti di soldati romani. All’apertura erano presenti tutti i vertici dell’Amministrazione comunale.

Marcello Iezzi