Presidi dal centro Italia arrivano nel Piceno per conoscere il territorio

Dirigenti scolastici e docenti arriveranno oggi da tutta Italia per visitare Ascoli e Offida grazie all’iniziativa di Giocamondo, realtà ascolana ai vertici nazionali del settore del turismo sociale e studentesco, per rilanciare il territorio piceno. Si tratta di un nuovo educational tour riservato a circa trenta dirigenti e insegnanti provenienti da regioni come Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Marche e Abruzzo. La missione di Giocamondo è chiara: far conoscere e amare il Piceno (in questo caso specifico Ascoli e Offida) a quei rappresentanti del mondo della scuola che avranno il compito di organizzare gite d’istruzione per i loro studenti.