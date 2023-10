Presidio al porto, plauso del Siulp

Il verbale di consegna del terreno che la comandante della capitaneria di porto ha consegnato al Prefetto De Rogatis e al questore Simonelli, per la realizzazione del nuovo commissariato in area demaniale portuale, è stata accolta con grande interesse dal segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp, Benedetto Fanesi.

"Una mossa strategica – scive infatti Fanesi – per il raggiungimento di nuovi standard di sicurezza della riviera dal punto di vista logistico-operativo e anche un’opportunità per puntare al tanto auspicato potenziamento dell’organico del commissariato – ricorda Fanesi – come richiesto incessantemente dal Siulp, al momento ritenuto inadeguato rispetto alle esigenze di sicurezza del territorio – afferma Fanesi".

"E’ un’occasione imperdibile – continua il referente sindacale – per pianificare un’azione sinergica da parte di tutti gli attori politici e istituzionali, per conseguire il fondamentale obiettivo di elevare a livello dirigenziale il commissariato, il che consentirebbe un aumento di organico considerevole e strutturato, indispensabile per incentivare la sicurezza del territorio, migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini e per dare dignità lavorativa agli stessi poliziotti".

"Investire sulla sicurezza, come è stato espresso anche dal ministro dell’Interno Piantedosi – conclude il sindacalista –, non rappresenta un costo del sistema immunitario, ma la precondizione imprescindibile per il corretto e prospero sviluppo sociale politico ed economico dei territori".