Presidio di protesta al Mazzoni

Nuovo presidio di protesta organizzato dalla Rsu dei dipendenti dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, per il 2 febbraio, alle 12, davanti alla direzione, all’ospedale ‘Mazzoni’. I rappresentanti dei lavoratori del comparto degli ospedali Piceni hanno deciso di tornare a manifestare perché sono in attesa, ancora, di essere convocati per un secondo incontro dal commissario dell’Ast Ascoli, Vania Carignani. "Iniziativa – dice il coordinatore della Rsu, Paolo Grassi – che potrà essere sospesa solo in caso di tempestiva convocazione di una riunione con all’ordine del giorno: la quantificazione definitiva dei fondi 2021-2022 e 2023 determinati nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e contrattuale, e la predisposizione del piano dei fabbisogni del personale annuale e triennale". Argomenti che le rappresentanze sindacali vorrebbero portare all’attenzione della Regione. "Nonostante la generica assicurazione fornita sulla disponibilità al confronto – continua Grassi –, non ci è ancora pervenuta dalla Carignani alcuna comunicazione sulla data dell’incontro da noi richiesto. La sottrazione di fondi e di stanziamenti in danno all’Ast di Ascoli, da parte della Regione Marche, comporterà il totale depauperamento della sanità pubblica del territorio. Le promesse dei rappresentanti della Regione di assicurare al Piceno adeguati fondi sono state, al momento, totalmente disattese e la prossima scadenza di oltre 200 contratti a tempo determinato, senza il varo del piano dei fabbisogni del personale paralizzerà numerosi servizi sanitari ospedalieri e territoriali. Infine, il personale dipendente vanta una pluralità di crediti per la mancata applicazione di istituti normativi e contrattuali con la conseguente, comprensibile compromissione della condizione ambientale. Per tutti questi motivi abbiamo deciso di organizzare una assembleapresidio".

l. c.