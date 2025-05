Presidio di soccorso in mare

Anche per l’estate 2025 sarà attivo a Grottammare un presidio stagionale dei vigili del fuoco dedicato al soccorso in mare. Il servizio, già sperimentato negli anni precedenti, si avvarrà di un equipaggio qualificato che sarà operativo nei mesi di luglio e agosto. La Giunta comunale ha recentemente accolto la proposta, confermando la disponibilità della sede operativa sul litorale sud e un contributo economico di 2.500 euro per sostenere l’iniziativa inquadrata in un progetto coordinato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Ascoli, con il coinvolgimento anche degli enti limitrofi. Il presidio rappresenta un importante supporto alla sicurezza dei bagnanti e si affianca al tradizionale servizio di assistenza svolto dagli operatori di salvamento, capillarmente diffuso su tutte le spiagge libere. Il servizio partirà nei primi giorni di giugno.