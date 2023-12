Presidio sindacale davanti al Mazzoni

Nuovo presidio di protesta dell’Usb, ieri mattina, davanti all’ospedale ‘Mazzoni’. L’organizzazione sindacale non condivide la non proroga di una trentina di precari in scadenza il prossimo 31 dicembre. Anche se la direzione dell’Ast ne ha prorogati oltre 150 su più di 200, ed ha stabilizzato 24 figure. Motivo per il quale le altre sigle sindacali, ad eccezione del Nursind che è con l’Usb, hanno interrotto lo stato di agitazione. L’Usb parla ‘del fallimento del tentativo di conciliazione in prefettura e di mancanza di risposte per i lavoratori’. Tra le richieste dell’Usb, oltre alla proroga dei contratti di tutti i precari in scadenza, "le stabilizzazioni legate all’emergenza Covid, la produttività collettiva per gli anni 2022 e 2023, il pagamento del tempo di vestizione dal 2018 ad oggi, i buoni pasto, i nuovi differenziali economici di professionalità per il 2023, la mobilità extra Ast Asoli con immissione in ruolo".