Presidio Usb all’ospedale ’Mazzoni’

Si è svolto ieri mattina, davanti all’ospedale ‘Mazzoni’, il presidio di protesta organizzato dall’Unione sindacale di base. "Ringraziamo chi ha partecipato attivamente – dice il rappresentante dell’Usb, Mauro Giuliani - e anche i lavoratori che in servizio hanno preso parte alle rivendicazioni. Quello che chiediamo sono assunzioni, la stabilizzazione dei 240 precari in scadenza il 31 dicembre, assunzioni tramite la mobilità così da poter rispondere alle carenze di personale e poter alleggerire il carico di lavoro a cui fanno fronte infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari e altre figure. L’Usb chiede un salario adeguato, in quanto nell’Ast di Ascoli i lavoratori percepiscono gli stipendi più bassi delle Marche, e i soldi dei fondi contrattuali. Senza risposte continueremo la mobilitazione".