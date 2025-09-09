Preso ladro seriale di biciclette: aveva compiuto furti in diverse città

Il furto di biciclette è un reato che è sempre esistito, tanto d’aver ispirato il film scritto da Vittorio De Sica ‘Ladri di bicilette’ che risale al 1948. Un classico della storia del cinema italiano inserito nei 100 film italiani da salvare. Oggi le bici sono elettriche e costose, cui si è affiancato anche il furto di monopattini elettrici.

L’altra settimana è stato intercettato dai carabinieri di Cupra e di Grottammare un cittadino pugliese sui 40 anni, personaggio già noto alle forze dell’ordine, che ha compiuto furti delle due ruote a San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima. E’ stata un’operazione concentrica che ha visto anche la collaborazione della polizia locale di Cupra Marittima. Cittadini e turisti hanno assistito a un inseguimento dell’uomo, prima a piedi e poi cercato anche con le pattuglie, sul lungomare di Cupra Marittima.

Abbiamo cercato di ricostruire la vicenda. Nella settimana fra fine agosto e inizio settembre, sulla costa Adriatica del Piceno sono sparite bici e monopattini elettrici, dando il via alla caccia del ladro da parte delle forze dell’ordine, seguendo anche le segnalazioni dei cittadini. Sta di fatto che a Grottammare, in una zona sotto il controllo di una telecamera della videosorveglianza cittadina, il presunto ladro è stato ripreso e subito segnalato ai carabinieri che, hanno fatto scattare le ricerche, tanto che il malvivente, fuggito verso Cupra attraverso la pista ciclo pedonale, è stato intercettato da una pattuglia all’inizio del lungomare.

Nelle indagini sono entrati anche gli agenti della polizia locale che stavano lavorando sul furto di una bici elettrica rubata in corso Vittorio Emanuele e anche sul furto a bordo di due auto in sosta sul lungomare Nazario Sauro, ma non è detto che possa trattarsi della stessa persona. Inoltre le telecamere in piazza della Libertà hanno ripreso l’uomo, fermato e denunciato dai carabinieri, riconosciuto attraverso i dati somatici ed i vestiti indossati, che erano stati segnalati dai cittadini. Le indagini sono ancora in corso. Non si esclude che i mezzi rubati possano essere finiti nelle mani di ricettatori del vicino Abruzzo.

In Italia vengono rubate ogni anno circa 350.000 bici, che muovono un mercato illecito di oltre 150 milioni di euro e che il furto delle biciclette è diventato procedibile a querela di parte, con la conseguenza che in assenza di denuncia da parte della persona offesa le autorità non potranno nemmeno attivarsi. La pena per il furto di biciclette è, comunque, rimasta invariata: la sanzione prevista è sempre la reclusione da due a sei anni.

Marcello Iezzi