Pressione fiscale in calo. Sospiro piccole imprese:: "Ma pesano ancora tanto"

Un piccolo sospiro di sollievo per le aziende dell’ascolano. Secondo uno studio effettuato dalla Cna sulla tassazione delle piccole imprese sono emerse alcune notevoli variazioni in termini di pressione fiscale. La città di Ascoli, sulla base dei dati raccolti, tra i 114 capoluoghi italiani si è potuta collocare al 35esimo posto all’interno di una specifica graduatoria stilata in base alla minore incidenza di tasse e contributi su reddito di impresa e reddito disponibile. Un passo avanti per le cento torri che invece nello studio pubblicato nel 2023 aveva fatto registrare il 42esimo piazzamento. Scalare qualche posizione è stato possibile grazie alle addizionali regionali e comunali sul reddito, l’Imu e l’imposizione per raccolta e gestione rifiuti. Questi i fattori finiti per pesare di più nelle province dove c’è minore l’efficienza della gestione e della qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese.

"Con la settima edizione di questo osservatorio – commentano Francesco Balloni e Arianna Trillini, rispettivamente direttore e presidente della Cna di Ascoli Piceno –, ci confermiamo in prima linea nel condividere un percorso di confronto e collaborazione tra il contribuente e il legislatore. In questi anni sono stati compiuti dei passi avanti, ma pensare che le imprese ascolane debbano dedicare oltre il 50% del proprio lavoro agli oneri fiscali fa comprendere che è necessario proseguire in questa direzione. Uno degli aspetti fondamentali è aver individuato delle priorità che ci auguriamo possano essere acquisite nel prossimo futuro. In particolare, è indispensabile favorire in qualsiasi modo, anche sul piano fiscale, il passaggio generazionale per far sì che le imprese proseguano nella propria attività, nella consapevolezza che la piccola impresa rappresenta un grande valore da preservare".

Nello specifico l’analisi è stata effettuata prendendo come riferimento il total tax rate. Si tratta di un indicatore ottenuto calcolando quanto è costretta a versare l’azienda sulla base di dimensioni, valori immobiliari, ricavi, costi del personale, reddito d’impresa, Imu, Tasi, Tari, contributi Ivs, Irpef e l’Irap non più dovuta a partire dal 2022. Il risultato raggiunto così ha consentito di avere la percentuale del reddito d’impresa assorbita complessivamente da imposte e contributi previdenziali e nel caso della città di Ascoli risulta essere pari al 51,2% del reddito. L’attenta valutazione dei criteri presi in esame poi ha permesso al centro studi Cna di individuare per ciascun comune anche il cosiddetto tax free day, ossia il giorno in cui l’imprenditore può considerarsi finalmente libero dal peso fiscale. E qui nel capoluogo piceno corrisponde al 5 luglio. Un ulteriore passettino avanti rispetto ai due giorni in più stimati nel 2023 e ben sei in meno rispetto alla media nazionale.

Massimiliano Mariotti