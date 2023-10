"Prestazioni aggiuntive da pagare"

Il Nursind di Ascoli chiede alla direzione dell’Ast la verifica, e il pagamento, delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale infermieristico e tecnico di radiologia. "Per garantire il mantenimento dei servizi essenziali in situazioni di particolari criticità – dice il segretario territoriale Maurizio Pelosi – questo personale ha continuato a svolgere prestazioni aggiuntive da aprile 2023. Fino a marzo 2023 sono state regolarmente pagate. Il problema sorge dalla mancanza di un regolamento specifico all’interno dell’azienda che ne disciplini il pagamento. Mentre alcune tipologie di lavoro sono retribuite con cadenza bimestrale, tale chiarezza non è stata estesa alle prestazioni aggiuntive. Di conseguenza, il personale coinvolto si trova a svolgerle senza una chiara tempistica di pagamento".