Presto il nome del sostituto in panchina

"Sono deluso, mi sento tradito, sento che la squadra ha mancato di rispetto al presidente. Stiamo regalando il campionato al Campobasso come polli. Rimetto ogni decisione ai miei dirigenti, al ds Stefano De Angelis e al consulente Massimiliano Fanesi, entro due ore mi faranno sapere". Il presidente Vittorio Massi esce dal corridoio che porta agli spogliatoi quasi un’ora dopo il termine della partite. La piazza ancora una volta gli chiede di sollevare dall’incarico l’allenatore, lui si rimette alle decisioni dei suoi dirigenti, quelli a cui ha affidato il progetto. E’ amareggiato, deluso, il dito puntato sulla squadra. "Certo, se Tourè non avesse colpito il palo – va avanti -, staremmo a parlare di un’altra partita. Ma, non c’è stato gioco, diversi giocatori non si sono visti, mi aspettavo una grossa reazione dopo il gol del vantaggio del Real Monterotondo e, invece, a parte il palo di Tourè, non c’è stato altro. Non capisco quale sia il problema. Se tutti ci avessero messo la grinta di Pezzola – salvo solo lui - avremmo vinto 5 a 1. Ci aspettavamo di vincere la partita, siamo stati irriconoscibili. C’è qualcosa che non va. Loro fisicamente stavano meglio. Chi ha giocato non ha dato quello per cui è stato preso. Mi spiace perché noi come società ci stiamo mettendo l’anima. Ce la prendiamo con Lauro ma io non ho visto un giocatore, a nomi siamo i più forti, ma poi… Davanti a 5mila spettatori non si poso fare certe figure, dispiace per la città, una prestazione vergognosa. Non sono entrato nello spogliatoio, sono rimasto, ma ero con il mio staff, non ho incontrato né Lauro , né la squadra. Me la prendo con i calciatori perché non puoi non avere fame". De Angelis e Fanesi restano a lungo a colloquio con il tecnico Maurizio Lauro, almeno un’ora e mezza. Il mister lascia il Riviera delle Palme quasi alle 18,30. Poco dopo ecco De Angelis e Fanesi. Nessuna decisione, non si scoprono troppo i due. Solo una dichiarazione: "Non abbiamo alcuna intenzione di mollare il campionato". C’è un momento di riflessione, anche perché trovare un sostituto valido per la panchina, a questo punto del campionato, a 9 giornate dalla fine, non è neanche facile. La sensazione è che Lauro verrebbe sostituito subito nel caso si trovasse l’alternativa. Martedì, dicono, sarà a dirigere l’allenamento. Non ci sarà. In tarda serata la notizia dell’esonero. "L’Us Sambenedettese comunica l’esonero dell’allenatore Maurizio Lauro, ringraziandolo per la professionalità dimostrata in questi intensi mesi di lavoro e augurando lui le migliori fortune professionali. Nei prossimi giorni sarà annunciato il suo successore sulla panchina rossoblù" si legge nella nota stampa. s. v.