Prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. La direttiva del Prefetto

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Prefetto di Ascoli Sante Copponi ha trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate la direttiva emanata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, che individua l’arco temporale dal 15 giugno al 15 ottobre 2025 come periodo di svolgimento dell’attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Il documento, in linea con un approccio integrato e multisettoriale, contiene una serie di raccomandazioni per rafforzare la capacità di risposta agli incendi, in particolare nelle aree di interfaccia urbano-rurale, sempre più esposte a rischi legati alla vicinanza tra abitazioni, infrastrutture e zone boscate. Tra le indicazioni principali, spicca la necessità di assicurare un flusso informativo costante e coordinato tra tutte le strutture coinvolte nel sistema di protezione civile, al fine di garantire tempestività ed efficacia negli interventi. Particolare attenzione è rivolta alla sensibilizzazione degli enti gestori di infrastrutture affinché provvedano alla manutenzione della vegetazione lungo strade e ferrovie, riducendo così il rischio di innesco e propagazione degli incendi. Importante anche la protezione dei siti di rilevanza paesaggistica, archeologica e culturale, specialmente quelli soggetti a intensi flussi turistici.