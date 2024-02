Prevenzione senologica, ben 22 visite gratuite grazie alla Misericordia

Nella sede della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio, si è tenuta la prima giornata dedicata alla prevenzione. L’iniziativa promossa grazie alla collaborazione fra Amministrazione, Confraternita di Misericordia e Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori) sezione di Fermo, era stata rivolta in particolare alle donne volontarie e dipendenti della Misericordia per visite senologiche con il dottor Luigi Acito. Una campagna di prevenzione che ha contato 22 visite completamente gratuite alle donne che si erano prenotate. Hanno presenziato Michele Ortenzi e Maria Giordana Bacalini, insieme al Governatore Cristiano Bei, per invitare la popolazione ai controlli. Quella di sabato è stata la prima di una serie di incontri dedicati alla prevenzione