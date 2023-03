Previste mille assunzioni in più rispetto al 2022

L’arrivo della primavera porta con sé anche una ventata di ottimismo e di speranza sul fronte del lavoro. A indurre pensieri positivi sono i dati della rilevazione del sistema informativo Excelsior, elaborati dalla Camera di Commercio delle Marche. In estrema sintesi, si può dire che a marzo cresce il numero di contratti di lavoro che le imprese marchigiane hanno in programma di attivare: +21,8% rispetto a un anno fa, e +6% rispetto al mese scorso. Numeri importanti che diventano addirittura migliori allargando la prospettiva temporale: infatti fino a maggio-giugno la previsione di entrate lavorative (33.240) cresce in un anno di oltre il 23%, sfiorando la situazione pre-pandemia. Finora abbiamo visto i dati regionali, mentre ora ci addentriamo nell’analisi territoriale. C’è da fare comunque una premessa: la crescita rispetto al mese di marzo dell’anno precedente risulta condivisa da tutte le cinque province marchigiane, seppur in modo differente. Nel Piceno le previsioni parlano di un positivo +10,3%, che però è ben lontano dai numeri del nord delle Marche. A Pesaro-Urbino si prevedono infatti 2.770 entrate, con una crescita tendenziale del 33,8%; ad Ancona 3.380 unità, per un +26,6%; discorso simile a Fermo, con 890 entrate e un incremento del 25,4%.

Nella provincia picena le entrate previste sono 1.280, pari a quel 10,3% di cui parlavamo sopra. Solo a Macerata in termini percentuali si attende una primavera meno spumeggiante, con 1.980 unità ingresso pari al +7,6%. Questo però è il confronto tra marzo 2023 e marzo 2022. Il discorso cambia se si guarda a un periodo di tempo più limitato, mese su mese: infatti rispetto a febbraio di quest’anno solo le province di Ancona e Pesaro-Urbino fanno registrare il segno positivo (rispettivamente +12,7% e +11,7%), mentre risulta stazionaria la provincia di Ascoli e in moderato calo quelle di Fermo e Macerata. Un dato interessante, perché se a livello regionale le imprese dell’industria e dei servizi hanno in programma di attivare 10.290, questi rappresentano sì il 21,8% in più rispetto alle previsioni di marzo 2022, ma solo il 6% in più rispetto alle analoghe previsioni relative al mese di febbraio 2023. Nelle Marche la crescita delle previsioni di entrate di personale rispetto al mese precedente risulta trainata dal settore dei servizi: se l’industria resta infatti in sostanziale stabilità dal punto di vista dell’andamento congiunturale, con 4.970 entrate programmate (+0,2% rispetto a febbraio), nel macrosettore dei servizi le opportunità di lavoro salgono a 5.320, il 12% in più rispetto a quelle previste per febbraio), una crescita dovuta soprattutto al contributo proveniente dal settore del turismo 4 (1.690 entrate previste; +37,4% rispetto al mese precedente).