Prezzi alle stelle ovunque Mazzata da oltre 2mila euro

Un chilo di pane casereccio che in alcuni forni di Ascoli fino a qualche mese fa costava 2,70 euro, oggi lo paghiamo 3 euro. Ma i rincari riguardano un po’ tutti i generi alimentari per i quali la Federconsumatori ha stimato a livello nazionale un aumento del 9,2% in più su ogni famiglia. La nostra provincia non fa eccezione. "Secondo le nostre stime – fa sapere il presidente della Federconsumatori di Ascoli Niccolò Norcini Pala – l’aumento dei prezzi ad Ascoli e provincia è in linea con i dati nazionali. Un chilo di pasta che mediamente costava 1,64 euro nel 2021 è salito a 2,90 euro. Nel 2001 costava 86 centesimi, in 20 anni parliamo di un aumento di 2 euro. Un chilo di farina che nel 2001 costava mediamente 57 centesimi, nel 2021 è passato a 79 centesimi ed oggi è salito a 1,29 euro. Un litro di olio commerciale è passato dai 6,15 euro a 7,90 in un anno. Nel 2001 costava appena 5,06 euro. Un chilo di pane nel 2021 costava in media 3,36 euro, oggi è salito a 4,20 euro. Nel 2001 costava 1,80 euro. Gli omogeneizzati per bambini, in confezione da 2, passano da 1,85 euro a 2,25 euro in meno di un anno. Le uova, confezione da sei, da 2,05 a 2,49 euro".

Secondo la Federconsumatori, proprio a causa dei rincari, le famiglie stanno modificando le loro abitudini. "Registriamo – spiega ancora Norcini Pala – un calo nel consumo di carne e pesce del 16,8. Si è ridotto anche il consumo di frutta e verdura per il 12,9% dei cittadini. C’è particolare attenzione nel momento in cui ci si reca al supermercato, si prediligono i discount, si cerca sempre di più l’offerta o lo sconto". Cosa fare dunque? "Il Governo – va avanti il presidente di Federconsumatori Ascoli – non sta rispettando nessuna delle promesse fatte. È improrogabile, ormai, una profonda revisione e riforma delle aliquote Iva, che preveda una sterilizzazione ed un contenimento su tutti i beni primari: secondo le nostre stime si risparmierebbero, in tal modo, 531,57 euro annui a famiglia". Se al rincaro dei prezzi sulla spesa aggiungiamo anche benzina, bollette e altri consumi, la vita si fa sempre più insostenibile. La Federconsumatori ha stimato un aggravio su ogni famiglia di oltre 2mila euro.

Motivo per il quale anche da Ascoli si chiedono misure urgenti quali "la sospensione dei distacchi per morosità delle utenze di luce e gas, la garanzia per la rateizzazione lunga delle bollette, l’aumento, su base progressiva, dell’importo dei bonus sociali, il Fondo contro la povertà energetica e la rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo". Quante persone si recano a chiedere aiuto all’ufficio della Federconsumatori di Ascoli? "In media – spiega il presidente – una ventina di persone a settimana per quanto riguarda Ascoli città, una cinquantina, invece, sempre a settimana, se guardiamo all’intera provincia. Cosa ci chiedono? Consulenze soprattutto sulle compagnie che forniscono energia elettrica, molte hanno modificato i contratti unilateralmente. Noi cerchiamo di dare risposte confrontando quelle che sono le migliori offerte. Ci sono anche molti ricorsi in ballo".

Sabrina Vinciguerra