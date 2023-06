Pride in città, il gruppo attivista: "Nessuna risposta dal Comune"

Il Pride, manifestazione per la quale Liber* Tutt* ha chiesto il permesso al comune, dovrebbe tenersi sabato 8 luglio. Il condizionale è d’obbligo, perché il gruppo attvista piceno sostiene di non aver ancora ricevuto l’ok da viale De Gasperi. Questo, nonostante l’istanza sia stata inoltrata in largo anticipo. "Per fare un Pride – protestano – servono diverse cose, tra cui tempo pratico per organizzarlo, i permessi per l’occupazione del suolo pubblico per una pedana, l’ordinanza per il corteo, l’avviso della pubblica manifestazione. Abbiamo fatto la richiesta per il suolo pubblico a San Benedetto il giorno 28 aprile 2023, più di due mesi prima di quando ci sarà il Pride. Ancora non abbiamo risposta. Ci sono dei canali ufficiali, pec, mail e quant’altro per rispondere in tempi decenti, e invece no. Le persone che (fortunatamente) lavorano, devono prendersi permessi su permessi per poter avere colloqui di cinque minuti scarsi che non risolvono mai nulla. Ci rendiamo conto che siamo riusciti a fare il primo Pride con la vecchia amministrazione, che era apertamente di destra? Arriveranno mai l’ordinanza e la concessione del suolo pubblico? C’è forse la volontà di farci desistere? Non ci riusciranno. Non abbiamo bisogno di pedane e palchi, possiamo fare senza, perché basta un megafono, bastano le persone che continuano a supportarci e a seguirci, bastano la rabbia, la forza e la voglia di stare in piazza a urlare che noi, persone queer, non solo esistiamo, ma non ci nascondiamo. Non abbiamo paura e non ci fermeremo. Perché il Pride, prima di essere una festa, è lotta di rivendicazione". Dal canto suo, l’amministrazione fa sapere che la risposta dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni.