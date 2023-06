Pride Marche alla libreria Prosperi

Oggi, dalle ore 18 nella Libreria Prosperi si parlerà del ‘Pride Marche 2023’, che si terrà sabato a Civitanova Marche. "Questo incontro – dichiarano gli organizzatori – rappresenta un momento importante per la città di Ascoli, ma non solo. E’ un appuntamento che scaturisce dalla collaborazione tra varie realtà: Marche Pride, Rete Femminista Molto+di194, Associazione Qualcosa di sinistra, Agedo Marche e la Libreria Prosperi". Per l’occasione verrà presentato anche il neo Collettivo Orlando di Ascoli ed interverrà la presidente di Agedo Marche, Maria Cristina Mochi.