Prima asta del 2023 Escono solo sei pescherecci

Prima asta del pesce del 2023. Ci si attendeva una diminuzione dei prezzi, dopo la lievitazione registrata nelle settimane che hanno preceduto il Natale, ma così non è stato. In mare sono usciti solo 6 pescherecci che hanno portato a terra poco più di 22 quintali di pesce. I calamari grandi, ne sono stati pescati poco più di 8 chili e sono stati venduti a un prezzo medio di 23,50 euro, il calamaretto a 21,83. Bene anche le sogliole grandi astate a 14,88 euro al kg ed anche le mazzancolle vendute fra i 14,02 ed i 15,72 euro Kg, secondo la pezzatura; il gambero rosa venduto a 10,48 e le seppie fra gli 8,10 e 13,46 secondo le misure. Le panocchie bianche sempre a prezzi elevati, fra i 6,65 ed i 16 euro in base alla grandezza e allo stato, in particolare se ancora vive. I merluzzi piccoli astati a 5,18, i mezzani a 5,42, quelli più piccoli a 7,40. La misura da porzione, pescati 103 Kg, venduti a 6,91. La frittura ancora intorno ai 5 euro al Kg. Questa settimana le barche vanno in mare solo due volte, anche se avrebbero potuto pescare anche giovedì, ma poi venerdì è giorno festivo e non ci sarebbe stato mercato. Intanto tra i pescatori serpeggia l’interrogativo: "Ora che la Croazia è entrata in Europa, continuerà a pescare senza regole come ha fatto fino ad ora, andando in mare sette giorni su sette o dovrà rispettare le giornate di pesca come accade in Italia?".

Marcello Iezzi