Prima campanella in riviera. Lavori per il liceo classico

Ieri è suonata la prima campanella anche in Riviera. E’ infatti stato il giorno del rientro a scuola per gli studenti delle primarie, secondarie e superiori. Una giornata vissuta con emozione, specialmente per gli studenti degli istituti superiori, che hanno varcato la soglia del nuovo edificio per la prima volta o che già guardano all’orizzonte l’esame di maturità.

Con sorpresa è stato il rientro al liceo classico Leopardi, dove una parte dell’edificio si è trasformata in un cantiere per lavori di miglioramento strutturale. Il dirigente scolastico Maurilio Piergallini ha spiegato: "Siamo riusciti a rendere lo stabile accogliente malgrado la presenza di questi lavori. Grande importanza è stata data all’accoglienza dei ragazzi, come ogni anno, questa mattina". Un’accoglienza che ha coinvolto il corpo docente, il dirigente stesso e anche gli studenti delle classi più grandi, impegnati ad accogliere i nuovi arrivati, i cosiddetti ’primini’. Un’esperienza importante per tutti, sia per chi entra per la prima volta, sia per chi frequenta le classi quarte e quinte dell’istituto. Tra loro Fabiana Niri, della quarta A del liceo classico, riflette così su questa giornata: "A guardare questi ragazzi arrivati dalle scuole medie mi sono rivista quando avevo la loro età e mi rendo conto che noi che ci troviamo agli ultimi anni del liceo iniziamo a pensare al futuro e ci rendiamo conto di essere davvero cresciuti".

Anche Maria Ricci, della VD, condivide il suo pensiero: "L’obiettivo è quello di proseguire il percorso che ci consentirà di avere una formazione completa, sia per quanto riguarda le materie classiche, sia quelle scientifiche. Ho sempre saputo che avrei fatto il liceo classico fin da bambina, perché le materie più importanti di questa scuola mi hanno sempre affascinato". Non è stato solo un nuovo inizio per gli studenti, ma anche per il liceo scientifico, che ha visto l’arrivo della nuova preside Elisa Vita. "Sono entusiasta di aver assunto la dirigenza di questa scuola storica e prestigiosa in cui operano docenti competenti, qualificati, e frequentata da ragazzi impegnati, consapevoli e studiosi", ha dichiarato la preside. Tra i suoi ’nuovi’ studenti, c’è Samuele, che frequenta l’ultimo anno e che pensa già all’esame di maturità: "L’augurio che faccio a me e ai miei compagni è di riuscire ad arrivare tutti preparati a quella data. Il conto alla rovescia inizia oggi".

