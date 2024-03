Prima candelina per la tabaccheria

La tabaccheria ‘La Dea’ di via Napoli, ad Ascoli, venerdì scorso ha festeggiato il primo anno di attività. Tanto, infatti, è trascorso dall’apertura, avvenuta proprio il 15 marzo del 2023. E, per l’occasione, tanti clienti hanno brindato al primo compleanno della tabaccheria insieme ai titolari Diana Cecchini e Fabio Capecci. Pizzette all’ascolana, drink e tanta allegria per tutti gli intervenuti: una bella festa, quindi, organizzata per il raggiungimento di un bel traguardo. In un periodo nel quale tante attività, purtroppo, chiudono i battenti, ci sono altri esercenti che invece stringono i denti e continuano a puntare sulla propria città.