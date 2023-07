Prima del Debutto", Cinema Corto in Piazza a Monte Urano Venerdì"

L’appuntamento è fissato per venerdì a Monte Urano con il ritorno di ’Prima del Debutto’ la terza edizione della rassegna del cinema corto, con appunto i cortometraggi dei registi approdati di recente ai lungometraggi. Ritrovo per tutti alle 21 in piazza della Libertà nel salotto buono cittadino, per una rassegna realizzata in collaborazione con l’associazione Common Bubble e il regista di origini monturanesi Gianluca Santoni.

Una serata, dunque, capace di regalare emozioni ma anche di porre in primo piano giovani registi che iniziano a farsi largo nel mondo del cinema, cimentandosi appunto con i lungometraggi. La serata prevede la proiezione di tre cortometraggi che andranno du a tenere compagnia al pubblico presente. Si parte con ’Ape Regina’ di Nicola Sorcinelli per proseguire con ’Valparisio’ di Carlo Sironi e chiudere con ’Anne’ di Domenico Croce. Un palinsesto importante per una serata che vedrà la presenza, come ospite speciale, dell’illustratore Maicol & Mirco che presenterà il suo nuovo libro ’Ops’ che rappresenta il settimo volume della sua opera ’Gli scarabocchi di Maicol & Mirco’ in uscita proprio in questi giorni, con l’autore che sarà presente e disponibile anche come firmacopie durante la serata.

