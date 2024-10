Prima domenica senza auto ad Ascoli, il sindaco: “È una sperimentazione”

Ascoli Piceno, 9 ottobre 2024 – Domeniche senza auto, aree verdi più frequenti, zone 30 e piste ciclabili: Ascoli sembra davvero prossima alla svolta green. Dopo la settimana europea della mobilità sostenibile 2024, andata in scena dal 16 al 22 settembre, ora è in programma un nuovo appuntamento fissato per domenica: parte la ‘Domenica senza auto’. Si tratta di un’area pedonale nel centro storico estesa fino a corso Trento e Trieste. In questo modo sarà possibile dare spazio alle iniziative in programma: tra cui ‘Bimbinbici’, organizzato da ‘Fiab Amici della Bicicletta’ con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità inclusiva in bici, e ‘Centone - mobilità inclusiva 2025’, per garantire una mobilità accessibile ad anziani, persone disabili o con difficoltà motorie. “Siamo grati all’Amministrazione – commenta il presidente Fiab Enrico Calcinaro –. Domenica ci sarà una grandissima giornata con tanti eventi, uno dei quali ha un significato particolare e lo sveleremo più in là”.

Anche il sindaco Marco Fioravanti dimostra soddisfazione: “Abbiamo investito tanto sulla mobilità sostenibile e stiamo sviluppando un piano che possa alleggerire il traffico che grava il centro. Questa giornata è una sperimentazione per creare una città sempre più a misura di uomo”.

Diffuso apprezzamento anche per l’area di ‘socialità urbana’ tra viale Vellei e via Piave, nella quale la ditta Eco Services ha realizzato gratuitamente un angolo verde che l’Amministrazione ha deciso di mantenere ancora per qualche giorno per valutare la fattibilità di un progetto simile ma permanente.

A questo si aggiungono le nuove corsie ciclabili a Porta Maggiore che da oggi inizieranno ad essere costruite. Operai al lavoro dunque per la creazione di percorsi per le due ruote nelle vie del quartiere che non sono state classificate come ‘zone 30’. Il cantiere continuerà per dieci giorni, e vedrà gli operai impegnati nella realizzazione della segnaletica orizzontale per le corsie ciclabili in viale Rozzi, via Marini, viale Indipendenza (fino alla rotonda della stazione), per un tratto di viale Marconi e su via III Ottobre (fino all’incrocio di via Napoli). “Un’operazione che non sottrarrà spazio alla carreggiata dedicata alle auto – sottolineano dal Comune –, visto che queste corsie (individuate con striscia tratteggiata) serviranno a delineare un percorso per le biciclette e avranno lo scopo di ‘avvisare’ sia gli automobilisti della possibile presenza dei ciclisti sia quest’ultimi della necessità di mantenere la destra nei tratti di strada interessati. L’Amministrazione ha deciso di mettere in campo quest’ulteriore azione, nell’ottica di implementare sempre di più l’uso della bici nel panorama della mobilità cittadina, con l’obiettivo di renderla sempre più sostenibile e a misura d’uomo”.