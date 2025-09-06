Prima lo studio, poi lo sport: "Nuove palestre a disposizione. Spazio anche a judo e pattinaggio

Quando arriva settembre il primo pensiero va alla riapertura delle scuole, a seguire c’è, per le famiglie e per gli amministratori, la ripresa dell’attività sportiva. Un impegno questo non da poco per l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini, c’è ogni volta da trovare una sede e orari a disposizione alle infinite associazioni sportive della città, ciascuna con le proprie esigenze: "Il puzzle è quasi composto – assicura Scarfini – ogni anno dobbiamo far quadrare tutte le esigenze ma siamo a buon punto". Il quadro si compone grazie alla convenzione annuale con la Provincia, i due enti mettono in comune le strutture sportive per dare risposte alle scuole e alle associazioni: "Noi concediamo il Coni e le palestre di via Leti per le scuole superiori, la Provincia ci consente di utilizzare le palestre provinciali il pomeriggio, dalle 17 in più. Questo significa che si possono gestire gli orari in maniera adeguata, garantendo al mattino l’attività a tutti gli studenti, dai piccolini e fino alle superiori. Nel pomeriggio tutte le discipline devono avere il loro spazio, il quadro è quasi completo, c’è qualche aggiustamento ancora da fare ma la volontà di risolvere al meglio c’è tutta, proprio nell’ottica della direttiva che ci impone di garantire la maggiore offerta di sport possibile". Un accordo che ha permesso di portare in città l’attività di pattinaggio e di judo, alla palestra del Montani: "Quella con la Provincia è una convenzione che si rinnova ogni anno e ci permette di lavorare al meglio. Presto avremo a disposizione la nuova palestra del polo scolastico e quella di arti marziali a Lido Tre Archi che vanno ad aggiungersi alla nuovissima palestra di Marina Palmense e a tutte le altre sparse in città". Scarfini spiega che ci si è concentrati sulla manutenzione di strutture storiche e molto amate dai fermani e dagli sportivi: "Tra il Coni e la palestra di Capodarco abbiamo speso 180 mila euro circa in manutenzioni. Al Coni abbiamo sistemato i sanitari, l’ascensore e la tinteggiatura, a Capodarco gli infissi, il tetto e la tinteggiatura. Abbiamo da poco riconsegnato il campo del Tirassegno e stiamo cercando fondi per la manutenzione dello stadio Recchioni, per la sola struttura muraria".

Tutto quello che si può fare a Fermo in termini di sport sarà raccontato in piazza del Popolo nel pomeriggio del 14 settembre, con la consueta festa dello sport, mentre il 21 settembre si spera di replicare a Lido Tre Archi: "Faremo una festa se sarà completata la palestra che abbiamo realizzato grazie al fondo periferie. Si tratta di una struttura che avrà il tatami per le arti marziali e il ring per il pugilato, siamo convinti che per costruire integrazione e accoglienza, incontro e amicizia lo sport sia fondamentale. Ci sono stati passaggi importanti, abbiamo prima intercettato i fondi, progettato la palestra, realizzata e insieme organizzata la gestione. Oggi siamo in dirittura d’arrivo, se si riesce il 21 facciamo una festa a metà strada tra cultura e sport, con la periferia che è al centro di una nuova attenzione", conclude Scarfini.

Angelica Malvatani