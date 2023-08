‘Prima persona plurale’ L’arte a Ripatransone

Intimo e globale si fondono nello spazio del ricordo. È il cuore pulsante di Giacomo Giovannetti, artista di Senigallia classe 1983 in mostra alla galleria Fiuto Art Space di Ripatransone: nicchia sacra nel cuore del paese ideata da Alex Urso, redattore per la nota rivista Artribune e curatore dei contenuti web di Sky Arte. ‘Prima persona plurale’ è il titolo della rassegna, inaugurata il 12 agosto alla presenza di tanti visitatori, catturati dagli schizzi di colore incastonati tra simboli, icone, ritagli di giornale, lavori precedenti riadattati e vecchie fotografie. Il titolo porta in grembo il senso ultimo dell’operato di Giovannetti, una riflessione profonda sul ruolo dell’arte come strumento relazionale. Le opere sono infatti il risultato di un prolifico, ludico e inaspettato ‘gioco a due’ tra l’artista e la sua bambina di 6 anni, Nina. Sono opere stratificate e dialogiche, dove il substrato della tela accoglie i disegni della piccola e quello superiore il mondo artistico del padre, stampato sui supporti in plexiglass. "Nina e io abbiamo dipinto mostri, ci siamo divertiti e abbiamo fatto belle le nostre paure – ha spiegato l’artista –. Età adulta e infanzia si confondono all’interno dello spazio delimitato dalla cornice, in una danza continua tra sfera istintuale e filosofico analitica che si apre a infiniti spunti interpretativi. Gli elementi globali depongono le loro uova come fanno i volatili: sono elementi generativi di un’opera aperta". In un gioco di infinite scomposizioni e ricomposizioni, "ogni opera di si presenta come un pastiche di sottocodici, registri, lingue e stili diversi – spiega il curatore, Alex Urso – un enorme rebus che, un po’ come la vita, chiede di essere risolto". La soluzione passa attraverso lo spettatore, seguendo le tracce di una ricerca fondata sullo scambio e sul dialogo con l’altro. A riprova di questa dinamicità, sarà la stessa esposizione a subire un processo di metamorfosi: "Tra qualche settimana sostituiremo le opere con altre dello stesso ciclo – afferma ancora Urso –. Si tratta di una prima assoluta, visto che nessuna di esse è mai stata esposta prima d’ora". La mostra terminerà a novembre e sarà aperta al pubblico gratuitamente il mercoledì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 10 alle 13, e dalle 17 alle 19,30. Possibili visite su appuntamento ([email protected] 3886040199. www.fiutoartspace.com).

Valeria Eufemia