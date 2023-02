Prima scena anche ad Ascoli

La nuova edizione di ‘Prima scena’, il festival europeo dedicato alla scenografia con la direzione artistica del premio Oscar, Dante Ferretti, farà tappa anche ad Ascoli. Nel mese di marzo la rassegna si svolgerà su quattro appuntamenti in quattro diverse location delle Marche. Ogni evento, della durata di un weekend, sarà incentrato sulla presenza di un ospite di livello internazionale e proporrà più momenti dedicati al mondo della scenografia.

Ancona, Macerata, Ascoli e Potenza Picena sono i quattro comuni scelti per ospitare gli appuntamenti in programma, il cui obiettivo è quello di promuovere e divulgare l’arte magica della scenografia, in tutte le sue forme artistiche: da quelle storiche artigianali a quelle tecniche, fino ad arrivare alle ultime innovazioni tecnologiche e spettacolari dei grandi allestimenti cinematografici, teatrali e televisivi.

Nel capoluogo Piceno, il festival arriverà nel weekend del 18 e 19 marzo e vedrà protagonisti il drammaturgo e regista Henning Brockhaus, lo scenografo e costumista di film come ‘Il mercante di Venezia’ e ‘L’ultimo imperatore’, Giancarlo Colis, e l’attore e comico Enrico Beruschi. Il programma della due giorni si aprirà il 18 marzo, alle 16, con l’inaugurazione alla galleria d’arte contemporanea ‘Licini’ della mostra dei bozzetti delle scenografie e dei costumi dell’opera ‘Don Giovanni’ realizzata a Spoleto nel 2022, alla presenza degli autori Henning Brockhaus e Giancarlo Colis. Alle 18, aperitivo aperto al caffè Meletti dove avranno luogo narrazioni a cura di Brockhaus e Colis sul tema ‘Dal teatro alla lirica al cinema hollywoodiano’.

Il 19 marzo, alle 16, visita guidata alla mostra con gli autori, alle 18, allestimento della riduzione dell’opera ‘Don Giovanni’ al teatro Filarmonici con la narrazione di Enrico Beruschi.

l. c.