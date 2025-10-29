Prima storica vittoria per la FiFa Security

Giornata da ricordare, di quelle che segnano la piccola grande storia di un progetto sportivo. La FiFa Security Unione Rugby San Benedetto ha scritto una pagina indelebile del proprio cammino sportivo centrando la prima, storica vittoria in Serie A, battendo 40-27 la blasonata formazione dell’Amatori Rugby Napoli. Un successo pieno di significato, arrivato al termine di una partita intensa, giocata con coraggio, organizzazione e tanto cuore. Il pomeriggio al Campo "Nelson Mandela" ha avuto il sapore della grande occasione. La città ha risposto in massa, trasformando l’impianto in un catino rossoblù: tribuna e parterre gremiti come non mai, bandiere al vento e applausi continui per spingere i ragazzi di coach Laurenzi. Fin dal mattino si respirava aria di evento, con l’area hospitality della Club House animata da sponsor e sostenitori, tutti pronti a vivere un appuntamento che sarebbe diventato memorabile. Al fischio d’inizio delle 15, l’Unione ha imposto subito il proprio ritmo, trasformando la tensione in energia positiva. L’esordio con la nuova maglia rossoblù – omaggio ai colori cittadini – è stato il preludio di una prestazione maiuscola: solida in mischia, ordinata in difesa, brillante e concreta quando si trattava di colpire in attacco. Le mete, autentici lampi di rugby totale, hanno scandito il racconto del trionfo: Bordigotti al 18’, Palavezzati al 31’, Nabalarua al 63’, Vaccari al 74’ e Pellei poco dopo, a suggellare il 40-27 finale che ha fatto esplodere di gioia il Mandela. Una vittoria costruita con sacrificio e lucidità, frutto di un gruppo che crede nel proprio percorso e in un’identità di gioco sempre più definita. L’atmosfera era travolgente, una festa collettiva che ha unito atleti, staff e tifosi in un abbraccio simbolico. Dalla delusione per la sconfitta di misura a Paganica alla gloria del successo casalingo, il passo è stato breve ma denso di significato: l’Unione ha dimostrato di saper reagire, di poter stare tra i grandi. E forse solo al termine è arrivata la consapevolezza di aver compiuto un passo storico per lo sport sambenedettese. Questa vittoria non è soltanto un risultato sportivo, ma il segnale concreto di un progetto che cresce, sostenuto da passione, impegno e da una città che ora sogna insieme ai propri rossoblù.

La classifica. Asd Civitavecchia R.centumcellae10, La Rugby L’aquila 2021 Ssd Arl9, Polisportiva Paganica Rugby Asd 8, Cavalieri Union R.prato Sesto Ar7, Fi.fa.security-u.r.san Benedetto6, Rna Ssd A R.l.6, Unione Rugby Firenze Asd1, Pol. S.s. Lazio Rugby 1927 Ad 0. Rugby Roma Olimpic Club 1930 Asd0, Us Roma Rugby Ssd R.l. 0.

Prossimo turno (2 novembre). Asd Civitavecchia R.centumcellae – Us Roma Rugby Ssd R.l. La Rugby L’aquila 2021 Ssd Arl– Pol. S.s. Lazio Rugby 1927 Ad, Rna Ssd A R.l.– Cavalieri Union R.prato Sesto Ar, Rugby Roma Olimpic Club 1930 Asd – Fi.fa.security-u.r.san Benedetto, Unione Rugby Firenze Asd – Polisportiva Paganica Rugby Asd.