Primavera al tappeto. Ora i playoff tornano in discussione

: Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Barrotta, Gaffuri, Piermarini, Gaspari, Bando, Colaiacomo, Lo Scalzo, Del Moro. Panchina: Amato, Rossi, Di Teodoro, Sottil, Carano, Loretucci, Lattanzi, Gorica, Carosi, Ciccanti. Allenatore: Ledesma. BARI: Alloj, Tatullo, De Pinto, Beniti, Natuzzi, Dachille, Leone, Memeo, Akpa Chukju, Lombardo, Patierno. A disposizione: Ditoma, Sassarini, Carrieri, De Luca, Lavoratti, Polito, De Martino, Buonsante, Pellegrini. Allenatore: Lanera.

Arbitro: Di Francesco di Ostia.

Marcatori: al 43’ p.t. Patierno (B), al 6’ s.t. Colaiacomo (A), al 15’ s.t. Del Moro (A), al 20’ s.t. Akpa Chukju (B), al 23’ s.t. Buonsante (B).

La Primavera di Ledesma finisce ko in casa contro il Bari per 3-2 e rimette in discussione la possibilità di prendere parte ai prossimi playoff. Il passo falso dei bianconeri stavolta costa caro. Si tratta dell’11esima sconfitta in campionato e questo in classifica permette alla Virtus Entella di raggiungere il Picchio a quota 43 punti. Nel prossimo incontro in casa del Napoli, attualmente terzo, l’Ascoli si giocherà quasi tutto.