Primavera con la pioggia Acquazzoni, due incidenti Maltempo per 10 giorni

E’ stato sufficiente un breve, ma violento acquazzone, per creare disagi sul territorio. A Cupra, lungo la statale Adriatica, davanti al Comune, un automobilista ha urtato M. L. di 85 anni, che stava attraversando la strada mentre diluviava. L’uomo è stato soccorso dai sanitari della Potes -118 di San Benedetto l’hanno trasportato al Pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. Le condizioni del paziente non sarebbero preoccupanti. Per i rilievi del sinistro e per la viabilità lungo la SS 16, è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti. A Montalto, contrada Fonte Arrigo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Ascoli per aiutare un corriere che aveva imboccato una stradina di campagna rimanendovi bloccato. Nel fare manovra per tornare indietro, le ruote motrici del mezzo hanno perso aderenza ed è stato necessario l’intervento dei pompieri che l’hanno rimorchiato fin sulla strada maestra. Lungo la fascia costiera, la polizia locale di San Benedetto ha dovuto chiudere il sottopasso di via Ponchielli per far defluire l’acqua. L’acqua si è raccolta abbondante anche nella zona dell’ex Ballarin, fenomeno che accade ad ogni pioggia abbondante. Si è trattato di un acquazzone durato poco tempo e a questi fenomeni ci si dovrà abituare. "Di maltempo – dicono da 3B Meteo – ne avremo ancora almeno fino al 20 maggio. Dovremo mettere in conto acquazzoni o temporali improvvisi".

Marcello Iezzi