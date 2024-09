Primavera da applausi. Battutto il Cosenza

2

COSENZA

1

: Sciammarella, Caucci, Brown-Samper (dal 29’ s.t. Di Salvatore), Russo (dal 29’ s.t. Cracchiolo), Zagari, Di Teodoro, Ciccanti, Lo Scalzo (dal 15’ s.t. Dodde), Colaiacomo, Lattanzi (dal 40’ s.t. Parisi), Kinkela (dal 40’ s.t. De Witt). Panchina: Zagaglia, Di Giacomo, Valori, Finotti, Deriu, Garavalli, Gaspari. Allenatore: Ledesma.

COSENZA: De Franceschi, Cioffredi, Petrucci, Silvestri (dal 40’ s.t. Randazzo), Lanzillotta (dal 29’ s.t. Machi), Touadi, Contiero, Lombardi, Roseti (dal 10’ s.t. Marini), Ragone (dal 29’ s.t. Bonofiglio), Perricci (dal 29’ s.t. Gabriele). Panchina: Baldi, Falbo, Riga, Delicato. Allenatore: Belmonte.

Arbitro: Palma di Napoli.

Reti: al 34’ p.t. Zagari (A), al 14’ s.t. Ciccanti (A), al 16’ s.t. Perricci (C).

Note - ammonito Russo per l’Ascoli. Angoli 4-5. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.

La Primavera dell’Ascoli parte con il piede giusto. I ragazzi allenati dall’argentino, ex centrocampista della Lazio, Cristian Ledesma battono in casa il Cosenza per due a uno nel match andato in scena sabato al Picchio Village. Buona la prova d’esordio nella prima giornata del girone B del campionato Primavera 2, dove i bianconeri quest’anno saranno chiamati a dimenticare l’amarezza della passata stagione quando furono eliminati in semifinale playoff contro l’Udinese. Per provare ad alzare l’asticella quest’anno il Picchio dovrà cercare di non farsi scappare quel primo posto che da tante stagioni non riesce a centrare.

Nel confronto contro i calabresi ad aprire le ostilità è stato il bianconero Zagari di testa su un calcio d’angolo poco dopo la mezz’ora del primo tempo. Nella ripresa poi a raddoppiare ci ha pensato Ciccanti. Il gol calabrese arrivato grazie a Perricci a metà ripresa è servito soltanto per dimezzare lo svantaggio. Alla fine i tre punti sono andati all’Ascoli.

Le altre. Successi esterni anche per gli under 17 e under 15, entrambe impegnate in trasferta rispettivamente contro i pari età del Foggia nelle due gare disputate nel centro sportivo Lucky Park. I primi, guidati dal nuovo tecnico Federico Medori, in casa dei Satanelli sono stati bravi a spuntarla di misura per 1-0 grazie alla rete arrivata nel primo tempo con Platania attorno al quarto d’ora. Hanno potuto sorridere anche gli under 15 di Giuseppe Cusimano che, sempre al cospetto dei rossoneri, sono riusciti a calare il tris. Il secco 3-0 ha visto a segno Sirocchi, autore di una doppietta, e Dente. Al triplice fischio finale così i calciatgori bianconeri hanno potuto festeggiare il buon avvio.

mas.mar.