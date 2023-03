Primavera di mare a Grottammare

Il nuovo lungomare della Repubblica e il Parco del Colle saranno il palcoscenico degli eventi ’Primavera di mare’ della città di Grottammare. Il manifesto della 49esima edizione di Grottammare Art è opera della pittrice Cecilia Dionisi, per il numero 49 della serie ’Grottammare Arte’. La programmazione prevede 38 appuntamenti fino al 13 maggio e riunisce le proposte di 15 associazioni del territorio coinvolgendo 6 diversi servizi per l’organizzazione, in capo al settore Cultura e Turismo, e gli adempimenti necessari alla sua realizzazione. Le iniziative s’intrecciano con gli appuntamenti delle rassegne ’Sguardi di donna’ (tutto marzo) e ’I conti con la storia’ (fino a maggio) e con la programmazione del cineforum all’Ospitale. Eventi che s’intrecciano con le feste civili e si "spalmano" negli spazi riqualificati del lungomare della Repubblica, dove si terrà la celebrazione del 25 aprile, con artisti di strada e animazione per bambini nelle nuove aree gioco ricavate nel viale, e di piazza Carducci dove torna la ricorrenza del Primo Maggio sospesa dalla pandemia. La stessa sorte che aveva fermato la rappresentazione del Cristo Morto nel 2021, ma che quest’anno riprende la sua tradizionale ciclicità triennale nella serata del Venerdì santo (7 aprile).

Fissati dalla Giunta gli indirizzi per tracciare anche il quadro generale della programmazione estiva, tra cui emerge il rientro della rievocazione dello Sbarco di Papa Alessandro III e la conferma, a fine luglio, del Festival nazionale dell’umorismo "Cabaret, amoremio!". "Le elezioni che ci aspettano a metà maggio – affermano il sindaco Enrico Piergallini, assessore alla Cultura, e l’assessore al Turismo Lorenzo Rossi, nel commentare la scelta – avrebbero potuto compromettere la normalità della programmazione estiva se non avessimo lavorato per tempo anticipando alcune decisioni che riguardano le iniziative storiche del nostro calendario: ecco il valore di questa anteprima d’estate già pronta nel mese di marzo. È ovviamente un’imbastitura che lascerà alla prossima Amministrazione il compito, com’è giusto che sia, di essere definita e completata". Tra le anteprime figura anche la riproposizione del ’Cinema in Giardino’ nei mesi di luglio e agosto, la Festa del Patrono, il Palio del Pattino il 15 e 16 luglio, Fashion mood il 22 luglio, dal 21 al 23 luglio Borghi Divino, poi dal primo al 3 agosto ’Diffusione Festival Retromenia 80’ e il FestivaLiszt dal 18 al 28 agosto.

Marcello Iezzi