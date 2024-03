Primavera in riviera. Dalla giornata delle Ducati allo Street food festival

La stagione turistica a San Benedetto inizia a fine marzo: ieri mattina la giunta ha deliberato il cartellone di eventi che avranno luogo a partire dalla prossima settimana. A spiccare, fra le diverse manifestazioni, è il ritorno dell’evento sulle Ducati e la doppia sorpresa dedicata a Vincenzo Mollica. L’apertura delle danze è mangereccia, con lo ‘Street Food Festival’, organizzato dall’associazione culturale Gente di Strada, che avrà luogo dal 30 marzo al primo aprile nell’area ex Bocciofila. La manifestazione ‘Spring Sports’, proposta da Confcommercio, andrà in scena il 6 e il 7 aprile fra viale Secondo Moretti e via Montebello. Spazio anche a ‘Tipico e Sport’, ideato dall’azienda agricola La Fattoressa, che si terrà il 20 e il 21 aprile sempre fra viale Moretti e via Montebello. Lo ‘Spazio Creativo’ della Confcommercio, invece, ci sarà il 27 e il 28 aprile: l’area deputata ad ospitarla è l’isola pedonale del centro. E ancora: alla Fondazione Gioventù Musicale è stato riconosciuto un contributo di 8mila euro per la stagione concertistica che andrà in scena fino a maggio. Per lo spettacolo teatrale ‘Vertigini’, organizzato dall’associazione Visionaria e previsto per il 12 marzo al Concordia, sono stati stanziati 1.100 euro. Ecco quindi il ritorno della ‘Festa in rosso con le Ducati campioni del mondo 2023’, messa in piedi dall’associazione Apat: l’evento avrà luogo fra il 30 marzo e il primo aprile in viale Moretti e piazza Matteotti, e il contributo ammonta a 20mila euro. Il 2 aprile, al Concordia, ci sarà invece il concerto ‘La nuit l’amour’, avanzato da Arte Viva e per il quale sono stati accantonati 3mila euro. Leart Culture invece ha proposto un evento e una mostra d’arte su Vincenzo Mollica, che beneficeranno di un contributo di 8.400 euro: l’evento si terrà al Concordia il 5 aprile, mentre la mostra resterà in Palazzina Azzurra dal 6 aprile al 5 maggio. Tanta arte, da stasera, anche in biblioteca comunale: Il piano terra della struttura di viale De Gasperi ospiterà, a partire dalle 21.30, lo spettacolo ‘Non c’è più Pazienza’, scritto da Francesco Seu e Leonardo Scrima con musiche e sound design a cura di Matteo Bussotti. Gli artisti ripercorreranno le opere del celebre fumettista sambenedettese Andrea Pazienza, scomparso 46 anni fa, indagando la sua urgenza di raccontare la propria interiorità attraverso gesti minuti e grandi sguardi sul paese Italia, dalla provincia alla grande città. L’organizzazione dell’iniziativa è curata dall’associazione Prima Persona Plurale in collaborazione con la biblioteca ‘Lesca’. L’ingresso è gratuito con posti limitati ed è consigliata la prenotazione: per informazioni è possibile contattare il 3737291035.

Giuseppe Di Marco