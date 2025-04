‘Primavera nei Sibillini’ dal primo al 4 maggio: un ricco programma

Dal primo al 4 maggio i comuni di Comunanza e Montemonaco, in collaborazione con le associazioni del territorio, promuovono ‘Primavera nei Sibillini’, un calendario di appuntamenti pensato per vivere il territorio attraverso esperienze condivise.

Dalla ‘Sparretta’ del 1 maggio sulle sponde del Lago di Gerosa, passando per la festa dei 18enni con cocktail e pensieri ispirati al territorio, fino ai laboratori intergenerazionali tra bambini e anziani, per concludere con la Festa di Primavera: ogni giornata sarà un’occasione per riscoprire luoghi, sapori e legami.

Si comincia il primo maggio con il pic-nic sulle sponde del Lago di Gerosa tra spettacoli, musica e natura (escursioni in kayak), in una cornice incantevole e accessibile a tutti.

Il 2 maggio, poi, ecco l’evento per celebrare il passaggio alla maggiore età dei diciottenni del territorio. Appuntamento al parco Dalla Chiesa di Comunanza alle 18.

Il 3 maggio, invece, pittura con colori naturali, mani che si incontrano e si raccontano. Un laboratorio intergenerazionale in piazza Garibaldi a Comunanza, con successiva visita all’orto sociale.

Infine, la ‘Festa di Primavera’ del 4 maggio: per le vie del centro di Comunanza il mercatino tipico de ‘Le Piazzette’ Copagri, poi giochi per bambini, mostre e altro ancora. A Montemonaco, nel pomeriggio, una speciale caccia al tesoro.

Matteo Porfiri