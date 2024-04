Primavera troppo estiva. Ciip, si teme la siccità

Dieci giorni per capire qual è la situazione delle sorgenti che alimentano l’acquedotto del Pescara e cosa succederà in questa primavera dal clima praticamente estivo, con un occhio ai mesi più caldi ancora. C’è forte preoccupazione presso la Ciip. I vertici del gestore delle acque scrutano il cielo nella speranza che arrivino piogge in grado di alimentare le sorgenti. Ma non basteranno quelle sporadiche previste per oggi o per la prossima settimana. Servono precipitazioni continuative, sperando che non faccia i danni di maggio 2023 nelle Marche.

Che serva la pioggia non c’è dubbio, altrimenti la situazione si aggraverà e saranno inevitabili le conseguenze pratiche, a cominciare dalle chiusure notturne dei serbatoi. Fra una decina di giorni alla Ciip verrà fatto il punto della situazione, ma è chiaro che in questo frangente, non essendo previste precipitazioni copiose, non emergeranno segnali particolarmente positivi. Le piogge sporadiche danno un leggero sollievo alle sorgenti, ma c’è necessità di incamerare acqua per l’approvvigionamento durante la stagione estiva, quando la richiesta è decisamente più alta anche per l’incremento della popolazione, in particolare nelle zone costiere delle province di Ascoli e Fermo, per l’arrivo dei turisti.

Proprio per tutelare gli ospiti paganti e garantire loro un soggiorno piacevole, nelle zone costiere non potranno essere predisposte chiusure dei serbatoi; per cui le conseguenze ricadranno sulle zone più interne, sperando che siano limitate alle ore notturne, con minore impatto quindi sulla popolazione. Tutto questo è conseguenza anche dei danni causati al sisma del 2016, ai quali si cerca di porre riparo con il Grande Anello dei Sibillini e i potabilizzatori del Lago di Gerosa e del Tenna, ma servono tempo e soldi che Ciip sta cercando di reperire in tutti i modi. Nel frattempo è bene che ognuno faccia la propria parte adottando comportamenti corretti evitando sprechi. La Ciip ricorda di porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti ad autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti e, nel caso in cui non siano ancora attivati o non si disponga degli stessi, di provvedere alla loro installazione e messa in esercizio. Avere un impianto autoclave garantisce la possibilità di avere in casa acqua ad uso sanitario anche in caso di chiusura dei serbatoi, limitatamente alla capienza del proprio serbatoio naturalmente.

Peppe Ercoli