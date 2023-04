Primi cedimenti sulle strade sistemate appena sei mesi fa

Uno dei problemi più grossi delle amministrazioni comunali è la realizzazione di nuovi asfalti lungo le strade del territorio urbano ed extraurbano, che anno dopo anno diventano piene di buche. Il comune di Grottammare, grazie a un piano di 130 mila euro, di cui 40 mila del proprio bilancio, soldi provenienti dagli incassi delle sanzioni per violazione del Codice della strada, nell’ottobre dell’anno scorso ne ha investiti 81.232,48 per asfaltare diversi tratti del lungomare sud che erano particolarmente disastrati. Ebbene, proprio su quei tratti, realizzati appena 6 mesi fa, si registrano i primi cedimenti. Questi problemi, ovviamente, non possono essere attribuiti all’amministrazione comunale che sulle strade ha investito affidandosi a ditte esperte del settore. Ora, di fronte a queste situazioni dovrebbero intervenire con una riparazione puntuale, non con la toppa di asfalto a freddo che dura giusto il tempo che passa tra una pioggia e l’altra, ma con la scarificazione del manto stradale e la posa del nuovo bitume.