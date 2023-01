"Primi interventi per garantire il collegamento Amandola-Comunanza"

Si è tenuto ieri a Palazzo San Filippo un incontro per fare il punto sullo stato di attuazione del programma sisma di ripristino sulla viabilità provinciale. Vi hanno perso parte Fulvio Soccodato in qualità di soggetto attuatore, il dirigente del Ministero delle Infrastrutture Andrea Capuani, il presidente della Provincia di Ascoli Sergio Loggi, il neo commissario alla ricostruzione Guido Castelli, l’assessore regionale Andrea Antonini e numerosi sindaci del cratere. Sono stati illustrati gli interventi cosiddetti di "priorità quattro", riguardanti per la gran parte la rete viaria comunale, un reticolo fine di circa 11mila chilometri che costituisce una risorsa fondamentale per la mobilità diffusa degli oltre 1700 centri urbani presenti nella zona sima nelle regioni coinvolte dal terremoto. Si è parlato in particolare di due programmi. Uno riguarda la sistemazione delle strade del cratere che complessivamente ammonta a 1,2 miliardi di euro e che ora entra nella sua ultima fase, quella attuativa dell’ottavo stralcio (l’ultimo) che consta di circa 400 interventi per 200 milioni di euro. "Nelle Marche si sono concentrati 928 interventi per un investimento di circa 800 milioni di euro – ha evidenziato Soccodato– In particolare, all’interno della provincia di Ascoli, sono stati 500 con risorse per circa 435 milioni di euro". Maltignano è stato ammesso all’8° stralcio per 1,4 milioni di euro; i lavori verranno affidati entro l’anno. Il secondo programma riguarda le strade che sono state finanziate attraverso il fondo complementare sisma. "Un fondo che, per volontà soprattutto della Regione Marche, è stato utilizzato per finanziare la cosiddetta Pedemontana, la strada che sarebbe l’alternativa all’A14 per penetrare le Marche da sud a nord" ha detto Castelli aggiungendo che "questo intervento con il fondo complementare ha consentito il finanziamento del primo stralcio della Pedemontana fra la strada Val di Chienti e la numero 77 tra Caldarola-Sarnano e Amandola-Servigliano. Con i fondi residui, questa è la notizia, promuoveremo anche i primi interventi per garantire il collegamento Amandola-Comunanza e poi Comunanza-Mozzano, evitando punti sulla Salaria ad alto tasso di incidentalità, come quello all’altezza della Taverna Piccinini. Nell’ultima legge di bilancio, per le strade del cratere sono stati stanziati altri 400 milioni di euro, cosa per cui mi sono battuto molto. Intendiamo completare la Pedemontana per garantire, infine, il collegamento fra Ascoli e Teramo passando per Ancarano".

Peppe Ercoli