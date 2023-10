Primi malanni di stagione: "Forme simil-influenzali, con i vaccini buon inizio"

Si registrano in città i primi casi di sindromi simil-influenzali, ovvero di infezioni virali caratterizzate da una sintomatologia molto simile a quella dell’influenza. Si può invece parlare di quest’ultima – così come spiega il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Ast di Ascoli, Claudio Angelini – "quando il virus si diffonde in maniera epidemica". "Tutti gli anni – continua il primario – si ripresentano queste forme simil-influenzali, o meglio definite ILI, su base virale. Per conoscerle nel dettaglio bisognerebbe fare la tipizzazione genomica del virus. Quando si ha febbre alta, come segno sistemico, e una segno locale tipo mal di gola o raffreddore, la classifichiamo come ILI, non si può dire che è influenza. Però anche queste forme simil-influenzali vanno registrate. Abbiamo attivato il sistema ministeriale Influnet la cui raccolta va all’Istituto superiore di sanità. Aderiscono dei medici e pediatri, cosiddetti sentinella, che segnalano per ogni settimana i casi che hanno riscontrato e in che fascia di età, per capire l’andamento".

Intanto, è partita nel Piceno la campagna antinfluenzale. I medici di medicina generale, così come i pediatri, hanno iniziato a somministrare i primi vaccini ai loro assistiti. "I medici di medicina generale stanno somministrando i vaccini antinfluenzali ai loro pazienti – continua Angelini –. Anche noi abbiamo le dosi negli ambulatori del Dipartimento di prevenzione, sia di Ascoli, sia di San Benedetto. Dunque anche noi stiamo vaccinando. Sarebbe preferibile la prenotazione chiamandoci, ma va bene anche l’accesso diretto. Abbiamo a disposizione tutti i vaccini: per i bambini dai 2 ai 14 anni il Fluenz che è uno spray nasale, lo split quadrivalente che va bene dai 6 mesi, il potenziato con doppia quantità di antigene indicato per soggetti anziani e a rischio, e il Fluad Tetra adiuvato che ne potenzia l’azione. Come da circolare ministeriale che abbiamo recepito nella nostra regionale – dice ancora – è fortemente raccomandata la somministrazione del vaccino anti Covid con l’antinfluenzale. I medici di medicina generale lo possono prendere dalle farmacie territoriali previa richiesta, indicando la quantità. Il vaccino anti Covid può essere utilizzato, sia come ciclo primario, sia come booster a sei mesi dall’ultima somministrazione o da una positività al Sars-Cov-2, ed è stato formulato sulla variante più rappresentativa, su quella che circola di più".

Lorenza Cappelli