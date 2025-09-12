Primi passi per il nuovo look per piazza Dante

Finalmente ci siamo: l’amministrazione ha ufficializzato l’intenzione di effettuare il restyling di piazza Dante. Due giorni fa infatti la giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per la riqualificazione della pavimentazione di piazza Dante e vie limitrofe al Paese Alto. L’atto di indirizzo prevede una spesa complessiva di 330mila euro. Nel programma verrebbero incluse, oltre alla superficie attualmente adibita a parcheggio di quartiere, via Tasso, via Ariosto e via della Porta Antica.

Piazza Dante, nello specifico, si presenta attualmente in uno stato di degrado del manto infrastrutturale con pavimentazioni ammalorate e condizioni generali di usura e deterioramento "che compromettono il decoro urbano, la sicurezza e l’accessibilità dei luoghi – recita la delibera – rendendo necessario un lavoro urgente finalizzato a prevenire ulteriori peggioramenti e a ripristinare una adeguata funzionalità degli spazi pubblici in parola".

Gli uffici di Viale De Gasperi specificano inoltre che il ‘vecchio incasato’ è caratterizzato dalla presenza di criticità idrogeologiche evidenziate dalla presenza di un vincolo apposto dal Pai (Piano assetto idrogeologico) regionale. Proprio per questo motivo si è reso necessario commissionare un’indagine nel sottosuolo che evidenziasse l’eventuale presenza di cavità. Grotte di cui il Paese Alto è disseminato, come testimonia il ritrovamento della villa di epoca romana più di dieci anni fa. Ed è anche per questo motivo che sarà impossibile realizzare lavori eccessivamente impattanti in piazza Dante: verranno utilizzati, per questo intervento, gli stessi materiali scelti per rifare la vicina piazza Sacconi, perché in questo modo non occorrerà scavare troppo a fondo.

Che percorso seguirà l’amministrazione comunale? Dopo l’approvazione del Dip si verificherà la presenza di professionisti interni all’ente per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte). Nel caso in cui dovessero mancare, il servizio sarà commissionato all’esterno, con annessa opzione per la progettazione esecutiva. Infine si andrà a bando e il cantiere potrà aprire.

In parallelo a questa iniziativa c’è anche quella che prevede l’eliminazione dei posteggi blu da piazza Dante e da piazza Bice Piacentini. Stalli che verranno recuperati in una porzione del parcheggio al di sotto delle scuole ‘Marchegiani’. Altri parcheggi – circa 40, ma in questo caso bianchi – verrebbero ricavati dall’instaurazione del senso unico in via Gemito.

Giuseppe Di Marco