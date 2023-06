Primo album in studio per la band ’I soci’

Fedeli a loro stessi e al loro modo di intendere la musica, senza compromessi, spinti solo dall’esigenza di esprimersi attraverso i loro brani, ‘I Soci’ hanno pubblicato il primo album in studio, ‘Prova A Togliere’. Una bella soddisfazione per il trio piceno, che ormai da qualche anno è conosciuta e apprezzata a livello nazionale. Distribuito da ‘Pro Art Factory’, ‘Prova A Togliere’ è un disco sincero, che mette a nudo le anime che compongono la band, alla continua ricerca di risposte ad interrogativi sempre nuovi, spinti al bisogno di mettersi in discussione per crescere. Questo approccio ha portato ‘I Soci’ ad adottare un processo creativo particolare, figlio delle esperienze personali degli ultimi anni, che ha spinto i membri della band a riconsiderare le proprie priorità nella vita e, di conseguenza, nella musica. L’ album, composto da dieci brani, comprende i quattro singoli già pubblicati ("Ancora Va Senenn", "Forestiero", "Dovrà Arrivare", "Niente Di Speciale") e sei inediti. Attraverso un caleidoscopio sonoro fatto di rock, cantautorato ed incursioni funky, ‘I Soci’ affrontano le loro inquietudini, le speranze e le delusioni sempre con il loro caratteristico piglio, senza rinunciare mai a quell’ironia, un po’ amara, che da sempre li caratterizza. I brani inediti traghettano verso il nuovo percorso del gruppo e, in questo senso, è emblematica ‘Nuvole’: un vero e proprio sfogo, una canzone carica di emotività, che la band indica come quella che meglio rappresenta il nuovo corso. In pochi anni ‘I Soci’ sono diventati una realtà molto seguita nel territorio marchigiano. Nel 2018 parteciparono al concorso ‘Tour Music Fest’, arrivando in finale. Nel 2020 aprirono lo spettacolo di Capodanno di Radio 105 e l’anno successivo approdarono a Casa Sanremo. Nello stesso anno parteciparono al concorso ‘Sanremo Rock & Trend’, arrivando a suonare in finale all’Ariston. Il trio piceno è composto da Rocco Girolami (voce, chitarra e autore dei brani), Marco Pallotti (basso) e Gianmarco Spaccasassi (batteria).

Matteo Porfiri