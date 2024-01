Primo congresso Usic: le nuove cariche del direttivo

San Benedetto ha ospitato il primo congresso regionale dell’Usic (Unione sindacato italiano carabinieri) nelle Marche. Numerosi i temi trattati soprattutto per quanto riguarda il benessere del personale, la tutela legale e disciplinare dei carabinieri e il contratto di lavoro. Il congresso, che si è svolto alla presenza del tesoriere nazionale del sindacato, Gaetano Schiralli e del segretario nazionale tutela legale e disciplinare Andrea Cardilli, è stato l’occasione per eleggere le nuove cariche che formeranno il direttivo regionale e provinciale delle Marche. È intervenuto anche il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, per un saluto. Nel direttivo regionale sono stati eletti: Mario Facciolla, segretario generale nazionale; Antonio Massimiliano Carrino segretario generale regionale aggiunto; Gabriele Chiappini e Martino Danilo Di Biase, segretari regionali. Nel direttivo provinciale: Gennaro Gaspare Palumbo, Ancona; Antonio Iesce, Ascoli Piceno; Cristiano Speranza, Fermo; Luigi Giovanditti, Macerata; Domenico Pellegrino, Pesaro Urbino. Lunedì a Roma si è tenuto il primo congresso nazionale dell’Usic.