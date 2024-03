"Primo festival Tilt per promuovere il turismo"

L’amministrazione comunale di Grottammare si è aggiudicato un bando del Pnrr di 200mila euro per realizzare un ambizioso e originale progetto, il primo festival T.IL.T. (territorio illustrazione turismo). Un progetto che prevede l’espansione dell’accessibilità del MIC (museo dell’illustrazione contemporanea) anche a non vedenti e non udenti. Che si collega alla vocazione turistica del luogo. "Con questa iniziativa nasce il primo festival Tilt che promuove il disegno della città in chiave turistica –promozionale – afferma il vice sindaco Lorenzo Rossi – Saranno ospiti della rassegna alcuni dei migliori fumettisti e muralisti italiani che con le loro residenze artistiche realizzeranno visioni alternative della nostra Grottammare. Il materiale prodotto rimarrà esposto nelle mostre e incontri con studenti della città. Sono nomi che annunceremo a breve e che sono di fama internazionale. La manifestazione vivrà il clou a metà maggio, però le attività saranno su più mesi anche in estate e il patrimonio delle opere resta alla città. Speriamo di dare continuità a un progetto così originale". Tra i nomi di spicco ci sarà ’Blu’ uno dei più famosi autori di murales.