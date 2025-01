Primo incontro per Malavolta. Ha ucciso di botte la moglie, ci sarà la perizia psichiatrica

E’ stata affidata ieri la perizia psichiatrica su Massimo Malavolta, l’uomo che la notte del 19 dicembre scorso a Ripaberarda ha ucciso, massacrandola di botte, sua moglie Emanuela Massicci. Il giudice delle indagini preliminari Angela Miccoli (subentrata alla collega Annalisa Giusti, trasferitasi in altro tribunale) ha fissato per il 10 febbraio nel carcere di Marino, dove Malavolta è detenuto, il primo di una serie di incontri. Il magistrato ha nominato quali suoi consulenti i medici legali Pietro Alessandrini e Alberto Testa che, a loro volta, hanno chiamato in causa la psicologa giuridica Sara Pezzuolo; la Procura ha nominato il professor Adriano Tagliabracci. L’avvocato difensore Saveria Tarquini, oltre al medico legale Claudio Cacaci, ha incaricato anche la psichiatra Emilia Alfonsi; non ha nominato nessuno l’avvocato Nazario Agostini che assiste i familiari della donna assassinata. I periti hanno 90 giorni per completare l’accertamento che illustreranno in occasione dell’udienza che il giudice Miccoli ha fissato per il 7 maggio.

In questi mesi dovranno accertare se al momento di compiere il delitto, ma anche nelle fasi precedenti e successive il tragico evento, Malavolta fosse capace di intendere e di volere. Dovranno valutare se sia persona socialmente pericolosa, precisando eventualmente la tipologia e quale misura di sicurezza vada di conseguenza applicata nei suoi confronti. Dovranno anche stabilire se le condizioni psicofisiche dell’uomo consentono o meno una cosciente partecipazione al procedimento, precisando se lo stato mentale sia eventualmente reversibile o meno. La difesa ha introdotto un nuovo quesito: attraverso l’analisi di più formazioni pilifere di Malavolta, ha chiesto di verificare la presenza di cocaina e/o anfetamine, le cui tracce restano presenti per mesi. Dopo l’omicidio, è stato analizzato il sangue di Malavolta, ed è emerso che quella notte aveva assunto cocaina, di cui ha per altro poi ammesso di essere saltuario consumatore. L’accertamento è volto a dimostrare che, oltre che la notte del 19 dicembre, anche in passato la sua mente era offuscata dall’assunzione di cocaina, con l’obiettivo di alleggerire, in qualche misura, la posizione dell’indagato in vista della probabile contestazione di un nuovo reato da parte della Procura, quello di maltrattamenti in famiglia. L’autopsia ha evidenziato, infatti, che sul corpo della povera moglie vi erano esiti cicatrizzati che fanno pensare che anche in precedenza fosse stata picchiata.

Peppe Ercoli