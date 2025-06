Il primo Pride del Piceno: “Un’emozione fortissima, saremo in piazza per i diritti”

Ascoli, 5 giugno 2025 – Sabato anche Ascoli avrà il suo primo Pride, “una giornata di rivendicazione identitaria, celebrazione e lotta per una società in cui ogni corpo e ogni soggettività sia libera di esistere, muoversi e vivere senza ostacoli, violenza o discriminazioni”. Appuntamento alle 15 e 30 ai Giardini Pubblici di corso Vittorio Emanuele, per poi partire in corteo alle 16 e 15. Aspetto importante, il rispetto dei partecipanti: “Chiedere sempre il consenso prima di fotografare una persona o un gruppo, tranne i partecipanti con la targhetta rossa ’no foto’ (che sarà distribuita a chi la vorrà durante il concentramento)”. Questo perché non tutti hanno già fatto coming out, ovvero “non hanno reso pubblica la propria identità di genere o orientamento sessuale nel contesto lavorativo, familiare o sociale”. Abbiamo sentito la Collettiva.

Che vuol dire organizzare il primo Pride del Piceno?

“È una sensazione vibrante al petto. Quasi una tachicardia, come prima di un base-jumping, un po’ hai paura ma sai che alla fine sarà splendido”.

Cosa vi aspettate come partecipazione, soprattutto dopo il successo inaspettato del corteo per Lorenza (Roiati, la fornaia di piazza Arringo identificata dopo aver affisso lo striscione sul 25 Aprile)? C’era già una folta rappresentanza del vostro collettivo.

“A priori dal successo meritato del corteo per Lorenza – che abbracciamo sempre molto forte – ci aspettiamo dei bei numeri. La richiesta di autorizzazione per il Piceno Pride era stata depositata in questura ad inizio aprile perché il desiderio, anzi, sul bisogno del Pride in Ascoli discutevamo da almeno 2 anni. Dopo il Pride del 2023 a San Benedetto abbiamo costituito una rete solida di collaborazione tra collettive transfemministe marchigiane e abruzzesi, come unica realtà queer e transfemminista della Provincia non avremmo mai potuto pensare di portare avanti un progetto così ambizioso”.

Si manifesterà anche per il lavoro e i temi sociali, oltre che per Gaza.

“Non ci sono diritti di serie a e di serie b. Prendiamo ad esempio l’accesso all’Ivg: in un sistema sanitario alla deriva come il nostro in cui i consultori sono depotenziati, spesso chiusi o irreperibili, a maggior ragione dopo che l’Ast ha rescisso la convenzione con Aied nel 2023”.

Insomma, qualcosa si muove anche ad Ascoli come consapevolezza?

“La consapevolezza c’è sempre stata. Noi ci reggiamo sulle spalle delle compagne e dei compagni che hanno lottato prima di noi e che sono ancora oggi al nostro fianco. Basta solo guardarsi attorno, verso chi dal basso resiste da decenni”.