Primo risparmio, quaranta classi coinvolte nel progetto

All’ottava edizione di "Primo Risparmio Carifermo. Crea il logo!". Hanno partecipato 628 alunni di 40 classi delle Scuole Primarie delle Marche. Il presidente della Carifermo Spa Alberto Palma, il direttore generale Ermanno Traini e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci, hanno premiato gli alunni delle cinque classi finaliste, complimentandosi per il lavoro svolto e per i messaggi trasmessi. La commissione, dopo aver visionato 118 elaborati, ha assegnato il primo premio alla classe IV C della Scuola Primaria (ISC Leopardi) di Grottammare per l’originalità del concetto di risparmio e la metafora con l’arte oltre alla tecnica impiegata: il risultato è un’immagine di immediata che trasmette anche la "bellezza" del risparmio. Seconda classificata la classe I B dell’ISC Giovanni XXIII di Mogliano. Sul podio anche la classe IV A dell’ISC Cestoni Montegiorgio di Francavilla d’Ete. Due le menzioni speciali assegnate alle classi I B e V A della Scuola Primaria di Comunanza. Il logo vincitore sarà al centro della prossima campagna di comunicazione del deposito a risparmio "Primo Risparmio Carifermo".